حذر الرئيس المصري من تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، معلنا أن القاهرة تجري اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين لمنع العنف.وقال السيسي في كلمته خلال تفقده الكلية الحربية اليوم (السبت): «إن هناك اتصالات مع جميع الأطراف على مدار الساعة حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة»، لافتا إلى أن القاهرة تبذل جهودًا كبيرة مع شركائها لاستعادة الهدوء والاستقرار والسلام داخل قطاع غزة.ومع تصاعد الأحداث في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، تقدمت مصر بمبادرة لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وقال مصدر أمني مصري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): إن مصر أجرت العديد من الاتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل وقف إطلاق النار وعدم تطور الأحداث في القطاع، وحتى لا يحدث المتوقع منه بالرد الفلسطيني من غزة نحو المدن الإسرائيلية لتشتعل الأمور ثانية في المناطق الفلسطينية والإسرائيلية على السواء، مثلما حدث في العام الماضي.وأفاد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه ورفض التصريح بتفاصيل المبادرة المصرية، بأن وفدا أمنيا مصريا يستعد إلى السفر خلال ساعات بصورة عاجلة إلى إسرائيل وفلسطين، لإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار والسيطرة على الأمور قبل تفجر الأوضاع.