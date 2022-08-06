نفى المتحدث باسم حكومة «طالبان» الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن تكون الحركة عثرت على جثة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي قتلته الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة في كابول (الأحد) الماضي. وقال ذبيح الله مجاهد في حديث مع موقع إذاعة «فردا» الإيراني المعارض الذي تموله الولايات المتحدة: إن مقتل الظواهري موضوع قيد التحقيق، ولم نعثر على أي جثة بعد الإعلان عن مقتله. وأضاف أن المتفجرات التي استخدمت في هذا الهجوم دمرت كل شيء بشكل كامل.وكانت الولايات المتحدة أعلنت على لسان الرئيس جو بايدن أنها تمكنت من اغتيال الظواهري بطائرة مسيّرة، عندما تم استهداف منزله في كابول.وأدانت «طالبان» الهجوم دون تأكيد مقتل الظواهري، وقالت إنها «لا تعلم بوجود الظواهري في أفغانستان»، معتبرة أن العملية العسكرية لواشنطن في أفغانستان تعد انتهاكاً لاتفاق الدوحة 2021.