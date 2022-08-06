بينما تجري الصين أكبر مناورات عسكرية في تاريخها حول الجزيرة، توفي مسؤول تايواني كبير يتولى الإشراف على برنامج إنتاج صواريخ إثر نوبة قلبية في فندق اليوم (السبت )، وفقاً لما أكده معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا الذي كان يعمل فيه.

وأشارت وكالة الأنباء التايوانية أن نائب رئيس المعهد (هيئة عسكرية) أويانغ لي-هسينغ (57 عاماً) سافر إلى جنوب البلاد في رحلة عمل، فيما ذكر المعهد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه عثر على المسؤول اليوم غائباً عن الوعي في فندق في هنغتشون بمقاطعة بينغتونغ، مضيفاً: «فحص الطب الشرعي حدد سبب الوفاة احتشاء في عضلة القلب وذبحة صدرية».

وذكرت الوكالة أن أويانغ كان مسؤولاً عن الإشراف على إنتاج أنواع عدة من الصواريخ، وتولى منصبه هذا في وقت سابق من العام الجاري.

وتحاول الحكومة التايوانية تكثيف إنتاجها من الصواريخ في مواجهة تهديد غزو من جانب بكين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، فيما تجري الصين مناورات عسكرية مكثفة حول تايوان منذ الخميس رداً على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي للجزيرة في وقت سابق من الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أمس (الجمعة) أن عدداً من الصواريخ حلقت فوق كبرى جزر تايوان.