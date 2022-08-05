أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الجمعة)، عن طرد 14 موظفا دبلوماسيا بلغاريا من أراضيها ردا على طرد الجانب البلغاري 70 موظفا من السفارة الروسية لديها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: «تم دعوة السفير البلغاري، أتاناس كريستين، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، حيث جرى تسليمه مذكرة تعلن فيها أن 14 موظفا في البعثة الدبلوماسية أشخاصا غير مرغوب فيهم».

وأضاف البيان: «هذا الإجراء يأتي ردا على قرار الجانب البلغاري إعلان 70 موظفا من السفارة الروسية في بلغاريا شخصيات غير مرغوب فيها، وفرض حصص على عدد الموظفين الروس في السفارة الروسية».

كما أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على 62 مواطنا كنديا، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في وقت سابق.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم، إن الكنديين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الروسية، سيحظر دخولهم الأراضي الروسية.