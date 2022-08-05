قتل قيادي فلسطيني بارز من حركة «الجهاد الإسلامي» في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة). وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: قتل في الغارة على غزة تيسير الجعبري القيادي بحركة الجهاد الإسلامي.فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين وإصابة 19 آخرين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ورفعت وزارة الصحة في غزة حالة التأهب والاستعداد في المستشفيات ومحطات الإسعاف.وشن الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.وقال في بيان: يغير الجيش الاسرائيلي الآن في قطاع غزة، تم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية.وأفاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن الجيش أطلق على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة اسم «الفجر الصادق».وأكدت مصادر محلية فلسطينية إصابة 3 فلسطينيين على الأقل في الغارات الإسرائيلية حتى الآن.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس هدد برد عنيف على حركتي حماس والجهاد في حال إطلاق النار من غزة. وقال بعد تقييم للوضع في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: «إلى قادة حماس والجهاد الإسلامي، أقول صراحة وقتكم محدود، ستتم إزالة التهديد بطريقة أو بأخرى». وأضاف: «نحن نستعد لأي إجراء، في أي جبهة».ويعيش الجيش الإسرائيلي منذ أيام حالة تأهب على حدود غزة خشية رد انتقامي من الجهاد على اعتقال القيادي بالحركة بسام السعدي (الإثنين) في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.