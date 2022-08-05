تتفاقم الأزمة يوما بعد يوم بين واشنطن وبكين على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وأعلنت الصين، اليوم (الجمعة)، إيقاف التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات ما دفع الأخيرة للرد. وأفادت الخارجية الصينية بتعليق المحادثات العسكرية والأمنية مع واشنطن، وإلغاء محادثات المناخ أيضاً. وأعلنت تعليق التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة المخدرات، وبشأن الهجرة غير الشرعية. وعلقت بكين التعاون مع أمريكا بشأن آلية السلامة البحرية.من جهته، اعتبر مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الصين لا تستطيع منع واشنطن من العمل في البحار والأجواء. قال "مستعدون للرد على أي تصعيد صيني".يذكر أن زيارة بيلوسي لجزيرة تايوان التي تطالب بها الصين استغرقت أقل من 24 ساعة، لكنها أثارت غضبا صينيا. وتعتبر بكين مبادرة بيلوسي، أعلى مسؤول أمريكي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عامًا، استفزازًا ونكوصًا عن الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة للصين.من جانبها، أكدت بيلوسي بحزم أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الجزيرة، التي تعيش تحت التهديد الدائم من قبل الجيش الصيني. فيما أبلغت الإدارة الأمريكية بكين التزامها بسياسة "صين واحدة"، ونأت بنفسها عن زيارة بيلوسي لتايوان، قائلة إن رئيسة مجلس النواب تتخذ قراراتها بنفسها.