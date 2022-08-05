اعتقلت السلطات الروسية مدير برنامجها للصواريخ الفرط صوتية بتهمة الخيانة.وكشفت وكالة تاس الروسية أن السلطات الأمنية قبضت اليوم (الجمعة) على مدير برنامج الصواريخ الفرط صوتية بتهمة الخيانة.وتحلق الأسلحة الفرط صوتية بما لا يقل عن سرعة 5 ماخ؛ أي خمسة أضعاف سرعة الصوت، وبعضها مثل صواريخ «كينجال» تصل سرعتها إلى 10 أضعاف سرعة الصوت.ويوجد نوعان رئيسيان: صواريخ الكروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتعمل بالمحركات الضغاطية فوق الصوتية، وهي محركات عالية السرعة، والمركبات الانزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتطلق من صاروخ وتنزلق إلى أهدفها.وتمتلك روسيا والصين والولايات المتحدة برامج الأسلحة الفرط صوتية الأكثر تقدما، لكن تطورها أيضًا دول أخرى تتضمن: اليابان وألمانيا والهند وأستراليا.وكانت موسكو تسعى للحصول على أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت منذ الثمانينيات، لكنها سرعت جهودها ردا على انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية عام 2002، ونشر صواريخ دفاعية أمريكية بالأراضي الأمريكية وأوروبا.