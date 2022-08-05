أطاحت «فضيحة تجسس» بمدير الاستخبارات اليونانية بانايوتيس كونتوليون، بحسب ما أعلنت حكومة آثينا، اليوم (الجمعة). وأفاد مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن مدير الاستخبارات استقال وسط فضيحة تجسس مفترضة ضد سياسي وصحفي بواسطة البرنامج المعلوماتي غير القانوني بريداتور.وقال البيان إن كونتوليون قدم استقالته التي قبلها رئيس الوزراء. وتأتي الاستقالة بعد أسبوع من كشف محاولة لاستخدام البرنامج لمراقبة زعيم الحزب الاشتراكي اليوناني المعارض.وكان زعيم الحزب الاشتراكي اليوناني المعارض وعضو البرلمان الأوروبي نيكوس أندرولاكيس، قدم شكوى أمام المحكمة العليا اليونانية بشأن «محاولة» التجسس على هاتفه المحمول من قبل برنامج بريداتور للتجسس، في قضية جديدة تم الكشف عنها في اليونان حول هذا البرنامج.وقال نيكوس أندرولاكيس، حينها لوسائل الإعلام لدى خروجه من قصر العدل في أثينا: «تقدمت بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة العليا، لأن البرلمان الأوروبي أبلغني قبل أيام أن هناك محاولة للتجسس على هاتفي المحمول بواسطة برنامج بريداتور».