في رد مباشر على ما اعتبرته بكين "أفعالا خبيثة واستفزازية"، فرضت الصين عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأفراد أسرتها. وقال متحدث وزارة الخارجية الصينية اليوم (الجمعة)، في بيان "رغم ما أبدته الصين من مخاوف جادة ومعارضة حازمة، أصرت بيلوسي على زيارة تايوان والتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها وانتهاك سياسة صين واحدة وتهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان".واعتبرت الصين، أن تصرفاتها التي أعقبت زيارة بيلوسي، لتايوان مبررة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، إن واشنطن تسعى للتدخل في شؤون مضيق تايوان الداخلية بما يتعارض مع الأعراف الدولية. وأضافت أن هناك 160 دولة اعتبرت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان استفزازية.ولفتت إلى أنه "ليست هناك أي مقارنة بين أوكرانيا وتايوان، كما أن الولايات المتحدة لم تتعلم درسا مما حدث في أوكرانيا".وزارت بيلوسي تايوان التي تتمسك الصين بالسيادة عليها، بعد معركة إعلامية وتلويح باستخدام الجيش. ولا تزال تايوان تواجه تداعيات "الزيارة الأزمة"، إذ أطلقت الصين مناورات حول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، وقال الجيش الصيني إن المناورات العسكرية ستستمر على 3 محاور حول تايوان.