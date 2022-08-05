كشف عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس أن هناك أيادي خفية وراء ما يحدث في دارفور، مؤكدا تعثر الوساطة السياسية الثلاثية لحل الأزمة السودانية. وأكد في تصريح تليفزيوني اليوم (الجمعة): أنه لا يمكن معالجة جميع مشاكل دارفور بسرعة، لافتا إلى أن حفظ الأمن في دارفور لا يمكن تحقيقه دون مصالحات مجتمعية.وكانت الآلية الثلاثية أعلنت أن الصيغة المعنية للحوار بين المكونين العسكري والمدني التي تسيرها انتفت مع قرار الجيش السوداني عدم المشاركة في المباحثات.جاء ذلك عقب إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في 4 يوليو الماضي إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات من خلال الحوار، كما قرر عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية. وأعلن أن القوات المسلحة ستبقى حارسا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعيد تأكيدها بالوقوف مع التحول الديمقراطي والوصول للانتخابات.