رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، مؤكدين أن الهدنة شكلت أهم فرصة للسلام وحماية المدنيين في اليمن.

وأكدوا في بيان لهم اليوم (الخميس)، أن الهدنة وفرت أساساً مستقراً للتقدم في المحادثات على المسارات الاقتصادية والأمنية، وكذلك فرصة للشروع في مناقشات متعمقة وشاملة على المسار السياسي.

وعبروا عن تطلعهم في أن يسهم تمديد الهدنة في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية ودعم مبادرات الحل السياسي وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمني وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشادوا في بيانهم بجهود الحكومة اليمنية في التوصل لتمديد الهدنة، مثمنين كذلك جهود الشركاء الإقليميين وضرورة استمرار دعمهم.