رغم الهدنة، تتواصل جرائم المليشيا الحوثية ضد المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً محافظة تعز، التي تنوعت بين القنص والاقتحامات للأحياء والقرى الواقعة تحت سيطرتها.

وقُتل مدني أمس برصاص قناص حوثي في حي كلابة شرق مدينة تعز، فيما قتلت المليشيا الحوثية شاباً وسحلته بعد اقتحام منزله والاعتداء على ولديه وإخوانه في مدينة الحوبان الواقعة تحت سيطرتها، فيما قُتل طفل في إحدى النقاط الحوثية في مديرية الصلوا جنوب تعز برصاص مسلح حوثي.

وفي محافظة الضالع قُتل طفل وأُصيب آخر جراء سقوط طائرة مسيرة إيرانية الصنع مفخخة على أحد المنازل. ووفقاً لمصادر محلية فإن الطائرة أحدثت أضراراً كبيرة بالمنازل والممتلكات عقب انفجارها.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية رصده 306 خروقات للهدنة خلال الأيام الثلاثة الماضية في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، مؤكداً أن الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 16 آخرين.