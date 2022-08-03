قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، في كلمة له اليوم (الأربعاء)، إنه لا فائدة من الحوار مع القوى السياسية العراقية طالما أن الشعب العراقي قال كلمته في الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يقبل بإراقة الدماء، وأنه ليس طالبا للسلطة بل للإصلاح.

ولمح الصدر إلى المطالبة بانتخابات برلمانية مبكرة في العراق، قائلاً: «الشعب العراقي سئم الطبقة الحاكمة برمتها»، مضيفاً: «لن يكون للوجوه القديمة وجود من خلال عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان». مطالباً المعتصمين بالبقاء والاستمرار في اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم السياسية.