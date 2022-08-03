أعلن المبعوث الأممي هانس غرندوبرغ اليوم (الأربعاء) عن اتفاق الأطراف اليمنية على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين والأسرى بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن وتسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات وإنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هويات أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.

وقال المبعوث الأممي «يحدوني الأمل أن تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وألا تدخر جهداً في تحقيق اطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة» مضيفاً «تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية».

وعبر غرندوبرغ عن اسفه عدم اتفاق الأطراف على إطلاق سراح المحتجزين في هذا الوقت، ما سيؤدي إلى تحمّل المحتجزين وعائلاتهم المزيد من المعاناة والانتظار وقتاً أطول حتى يتم لمّ شملهم، مطالباً الأطراف اليمنية بالانتهاء من تحديد القوائم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً، والمحتجزين السياسيين والصحفيين.

وكان مكتب المبعوث الأممي قد أعلن في بيان أن اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق اطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن اختتمت أمس اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد 6 أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم بناءً على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس الماضي.