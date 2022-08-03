قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، تأجيل قرار رفع أسعار تذاكر «المترو» التي كانت مقررة زيادتها في الأول من أغسطس الجاري، ويستقله يومياً ما يقرب من مليوني مواطن بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية) كما قررت «سكك حديد مصر» أيضا، تأجيل رفع التذاكر الخاصة بها.

وقالت مصادر بالشركة، إن الخطوط الثلاثة للمترو تعمل بالتسعيرة القديمة لها، وهي 5، و7، و10 جنيهات للخط بالكامل، وهو المرفق الذي يشهد إقبالا ضخما من المواطنين يوميا.

وشددت المصادر على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتأجيل زيادة أسعار تذاكر (المترو، والقطارات) انحيازا للمواطن، ولعدم زيادة الأعباء الواقعة على المواطنين خلال الفترة الحالية.

وفي وقت سابق، قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن الوزارة أجرت دراسة بشأن رفع زيادة سعر تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق، عرضت على الجهات المعنية ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية، وأعلن وزير النقل إرجاء زيادة قيمة أسعار تذاكر المترو والقطارات لحين تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن وزير النقل أعلن في تصريحات تلفزيونية سابقة، زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات في الأول من أغسطس الجاري، قبل أن يتم إرجاء تطبيق ذلك القرار بتوجيهات رئاسية، في أعقاب قرار الرئيس تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة للتخفيف من أعباء المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.