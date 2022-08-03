أجرت السلطات في تركيا تحقيقاً ميدانياً على خلفية شكاوى من السكان بشأن سماع أصوات قادمة من أسفل الأرض.

وبحسب ما نقلت صحيفة «زمان» التركية، قال سكان قرية ميداندارا في ولاية سعرد إن الأصوات مخيفة، وطالبوا بكشف مصدرها.

وعقب الفحص الميداني، أصدرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة بياناً، أعلنت خلاله أنه لم يتم التعرف على سبب الأصوات التي يسمعها سكان المنطقة، وأنه سيتم متابعة تطورات القضية.

وكان رئيس الحي نجم الدين بايكارا تقدم بطلب إلى إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، بناء على طلب سكان القرى الذين يسمعون أصواتاً قادمة من أسفل الأرض واستشعارهم هزات تستمر ثواني عدة منذ نحو أسبوعين.

من جهته، أفاد مدير وحدة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة، أنه أجرى العديد من الفحوصات الميدانية، وأضاف أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية بتقارير الدراسات الجيولوجية التي سيتم إعدادها.