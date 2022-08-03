أعلنت الصين فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

حيث أوقفت وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، توريد الرمال الطبيعية إلى تايوان، كما أوقفت وارداتها من الحمضيات ونوعين من المنتجات السمكية من تايوان اعتبارا من 3 أغسطس.

وفرضت السلطات الصينية أيضا عقوبات على مؤسسة تايوان الديمقراطية والصندوق الدولي للتعاون والتنمية، بسبب دعمهما الانفصاليين التايوانيين والافتراء على الصين، وفق ما ذكره المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية ما شياو قوانغ.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قد وصلت أمس (الثلاثاء)، إلى جزيرة تايوان، رغم رفض الصين هذه الزيارة، وتهديدها بأن جيشها لن يقف مكتوف اليدين إزاءها.

وفور وصول بيلوسي إلى تايوان أصدرت الخارجية الصينية بيانا، أدانت فيه الزيارة مؤكدة أنها بعثت بإشارات خاطئة إلى القوات الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان، وأن بكين تعتبر الزيارة الأمريكية لتايوان استفزازا سياسيا هائلا.

كما أعلن الجيش الصيني، إجراء تدريبات عسكرية بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية في ست مناطق حول تايوان، من الخميس 4 أغسطس إلى الأحد 7 أغسطس الجاري.