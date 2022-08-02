في ظل احتدام التوترات بين بكين وواشنطن، وصلت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نناسي بيلوسي اليوم (الثلاثاء) إلى مطار تايوان في تحدٍّ واضح للصين.

وتعهدت بيلوسي عقب وصولها مطار سونجشان بالعاصمة تايبيه بدعم واشنطن تايوان، مؤكدة أن دعم بلادها للشعب التايواني سيكون أكبر من أي وقت مضى.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن زيارتها إلى تايوان لا تتناقض مع السياسة الأمريكية القائمة، في إشارة إلى التزام الولايات المتحدة بسياسة «الصين واحدة»، وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي بمثل هذا المستوى إلى تايوان منذ 25 عاماً.

وعقب وصول الطائرة قالت الخارجية الصينية «لن نرضخ أبداً لمثل هذه التحركات الأمريكية في تايوان»، مضيفة «النهاية لن تكون جيدة للأمريكيين»، معتبرة زيارة بيلوسي إلى تايوان استفزازية وتصرفاً غير مسؤول.

ووفقاً للتلفزيون الرسمي الصيني؛ فإن مقاتلات صينية من طراز «Su-35» عبرت مضيق تايوان عقب وصول بيلوسي، دون الكشف عن تفاصيل أخرى. من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام تايوانية أنه تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مطار تايبيه، وأعلنت هيئة البث اليابانية أن 8 مقاتلات أمريكية انطلقت من جزيرة أوكيناوا شرقي تايوان. وأشارت وكالة الأنباء التايوانية إلى أن بيلوسي ستلتقي رئيسة تايوان اليوم (الأربعاء) لتغادر البلاد بعد ذلك، مرجحة أن تزور بيلوسي أيضاً مجلس النواب التايواني.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد وصف زيارة بيلوسي بأنها «استفزاز صرف»، معتبراً أنها تفاقم الوضع في المنطقة وتعزّز التوترات. وقال بيسكوف «لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع الآن ما إذا كانت ستصل إلى هناك أم لا، لكن كل ما يتعلق بهذه الجولة والزيارة المحتملة لتايوان استفزازي تماما».