فيما أعلن المبعوث الأممي هانس غرندوبرغ عن اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تكثيف الجهود لتحديد قوائم نهائية للمحتجزين لدى الطرفين وتحديد الأسرى والمختطفين الذين تم التوافق على أسمائهم بناء على اتفاق سابق، أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية اليوم (الثلاثاء) مقتل وإصابة 700 مدني جراء القصف والألغام والقنص في اليمن، خلال أشهر الهُدنة الأربعة التي تنتهي اليوم.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن إجمالي الخسائر في صفوف المدنيين خلال الأشهر الأربعة للهدنة للفترة من 2 أبريل وحتى 27 يوليو، بلغت 689 ضحية مدنية توزعت بين 217 حالة قتل و472 إصابة، موضحة أن من بين الضحايا 120 طفلا منهم 32 قتيلاً و88 مصاباً.

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأخير من يوليو هو الأكثر دموية منذ أوائل 2020 إذ قتل وأصيب 65 ضحية مدنية من بينهم 38 طفلا، مبينا أن الأطفال في اليمن يستحقون جهودا مخلصة وجادة لضمان الوقف الكامل للعنف، وإعادة فتح الطرق في تعز، فضلا عن الوصول الإنساني الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

ورفضت المنظمة تحديد الطرف المتورط في الجرائم، في حين قالت المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، راما هانسراج «تفشل الكلمات عند محاولة وصف مقدار المعاناة والمشقة التي عانى منها الأطفال في اليمن لأكثر من سبع سنوات من الحرب التي لا ترحم والتي تسببت في خسائر فادحة في حياتهم ومستقبل بلدهم»، معربة عن إدانتها الهجمات المستمرة على الأطفال.

وكان المرصد اليمني للألغام قد وثق سقوط 168 ضحية من المدنيين نتيجة الألغام والمقذوفات التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق واسعة من اليمن خلال فترة الهدنة الأممية حتى اليوم.

وقال المرصد اليمني للألغام في تغريدات على تويتر «57 قتيلا من بينهم 28 طفلا وأربع نساء، إضافة إلى 111 جريحا بينهم 47 طفلا و8 نساء»، مبيناً أن محافظة الحديدة تصدرت قائمة الضحايا بـ69 ضحية مدنية (قتلى وجرحى)، تليها محافظة تعز بـ26 ضحية، وتوزع باقي الضحايا في محافظات حجة، البيضاء، صعدة، الجوف، مأرب، لحج وفي مديرية نهم صنعاء.

وأشار المرصد إلى أن الممتلكات الخاصة بالمدنيين لم تسلم هي الأخرى من الألغام إذ دمرت 6 سيارات، وحراثتين، و9 دراجات نارية، ونفق نحو 40 رأسا من الماشية (أغنام وإبل).