أعلنت دولة الكويت اليوم (الثلاثاء)، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر.

وقال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب بثه التلفزيون الكويتي: تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب بصفته المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا، مضيفاً: لن نتدخل في الانتخابات، ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.

يذكر أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كان قد أعلن في 22 يونيو الماضي حل مجلس الأمة دستورياً واللجوء إلى إجراء انتخابات.