وأضاف بايدن، في خطاب من البيت الأبيض أن «الزعيم الإرهابي لم يعد موجودا بعدما قتل في غارة بطائرة بدون طيار، يوم السبت»، وتابع: «لم يعد الناس في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى الخوف من القاتل الشرير».

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده «تواصل إظهار عزمنا وقدرتنا على الدفاع عن الشعب الأمريكي ضد أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا».

وأوضح بايدن أن الظواهري «صنع مقاطع فيديو، خلال الأسابيع الأخيرة، تدعو أتباعه لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا، والآن العدالة تحققت ولم يعد هذا الزعيم الإرهابي موجودا».

وذكر الرئيس الأمريكي أن الضربة الدقيقة التي استهدفت الظواهري، في نهاية هذا الأسبوع، كانت نتيجة «مثابرة ومهارة غير عادية» من الاستخبارات الأمريكية.

وأضاف: «لقد حددت الاستخبارات موقع الظواهري في وقت سابق من هذا العام، حيث انتقل إلى وسط مدينة كابول ولم شمل أفراد عائلته».

وقال بايدن: «بعد النظر بعناية في الدليل الواضح والمقنع على موقع الظواهري، سمحت بتوجيه ضربة دقيقة من شأنها أن تخرجه من ساحة المعركة إلى الأبد».

وتأتي الضربة بعد عام واحد فقط من أمر بايدن بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مما دفع قوات حركة طالبان إلى السيطرة بسرعة على البلاد.