دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم (الإثنين)، الفرقاء السياسيين إلى الحوار ووضع خارطة طريق لحل الأزمة المتفاقمة في بلاده.

وقال في بيان: «حرصاً على الدولة ومؤسساتها وحقناً للدم العراقي فإنني أدعو جميع الأطراف إلى تبنِّي أجواء التهدئة ودعم مؤسسات الدولة عبر ثلاث خطوات».

وأوضحَ أنَّ الخطوةَ الأولى تتمثَّلُ بتعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام، في حين أن الخطوة الثانية هي التزام القوات الأمنية بالدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكل الطرق القانونية.

وأشارَ الكاظمي إلى أنَّ الخطوةَ الثالثةَ تتمثَّلُ بحوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمُّ ممثلين عن كل الأطراف لوضع خارطة طريق للحلِّ.