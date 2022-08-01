في تأكيد جديد على طبيعة التحالف بين الحوثي وتنظيم القاعدة، أعلنت الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي لليمن أمس (الأحد) القبض على مخبر حوثي وعضو سابق في تنظيم القاعدة الإرهابي أثناء محاولاته التخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية ضد مواقع وضباط القوات الحكومية والمنشآت الحيوية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن محمد عبده كشموع ألقي القبض عليه بعد رصد وتحرٍ ومتابعة دقيقة لتحركاته من قِبل الأجهزة الأمنية في قطاع أمن الساحل الغربي بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، موضحاً أن التحقيقات الأولية أظهرت ارتباط كشموع بما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، إضافة إلى أنه عضو سابق في تنظيم القاعدة، الأمر الذي يعزز حقيقة العلاقة بين التنظيمين الإرهابيين.

وذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي على يقظة عالية، وكل تحركات المشتبه بهم ومن يتعاون معهم مرصودة بدقة، داعياً المواطنين في الساحل الغربي إلى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي عناصر مشتبهة أو مرتبطة بأي من التنظيمات الإرهابية (القاعدة ومليشيا الحوثي).