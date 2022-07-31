تجدّدت الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى اليوم (الأحد)، للمطالبة بـ«حكم مدني» في البلاد، حيث خرج آلاف الأشخاص في الخرطوم، وفي مدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط)، وكسلا (شرق).

وجاءت المظاهرات تحت شعار «مليونية 31 يوليو» بدعوة من قوى الحرية والتغيير، وتنسيقيات لجان المقاومة للمطالبة بالحكم المدني.

وأفاد مراسل قناة العربية في السودان بإطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وكانت السلطات الأمنية قد استبقت الدعوات للتظاهر بإغلاق الجسر الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، حيث يوصل الجسر إلى البوابات الجنوبية للقصر الرئاسي.