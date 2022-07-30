قالت الصين إنها تجرى تدريبات عسكرية، اليوم (السبت)، قبالة ساحلها المواجه لتايوان بعد أن حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى وطالبتها بإلغاء خططها المحتملة لزيارة الجزيرة التى تعتبرها بكين جزء من أراضيها.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن «جيش التحرير الشعبى» يجرى «تدريبات بالذخيرة الحية» بالقرب من جزر بينجتان، أقرب منطقة صينية إلى تايوان، حيث تقع منطقة المناورات على مسافة حوالى 120 كلم من السواحل التايوانية.

من جهتها، لم تؤكد بيلوسى، التى ستكون أعلى مسؤولة أمريكية تزور تايوان منذ عام 1997، ما إذا كانت ستذهب أم لا. وقد حذر الرئيس الصينى شى جين بينغ نظيره الأمريكى جو بايدن فى مكالمة هاتفية يوم الخميس من «التدخل» فى علاقات الصين بتايوان.

وتقول الصين أن جزيرة تايوان ليس لها الحق فى إقامة علاقات خارجية، وترى أن زيارات المسؤولين الأمريكيين لها تشجيع للجزيرة على الاستقلال الفعلى والذي تطالب به منذ عقود.