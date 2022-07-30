غداة تعرض سجن في منطقة تسيطر عليها موسكو ويحتجز فيها أسرى حرب أوكرانيون للقصف، خفضت روسيا اليوم (السبت) إمدادات الغاز إلى الغرب مع تعليق صادراتها إلى لاتفيا.

وأعلنت مجموعة الغاز الروسية اليوم تعليق غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا بسبب انتهاك شروط تسليم الغاز، بينما خفضت بشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم هذا الأسبوع، مشيرة إلى ضرورة صيانة أحد التوربينات.وأكدت المجموعة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون توربين تم إصلاحه في كندا ولم يُعد إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، رغم موافقة ألمانيا وكندا على إعادة المعدات لكن التوربين لم يسلم بعد.وفيما تتواصل الضربات على شرق أوكرانيا وجنوبها، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أنه دمر قواعد للجيش الروسي وقتل العشرات ودمر 4 قواعد عسكرية و12 مستودعاً للذخيرة الروسية في مواقع مختلفة من مناطق عمليات الجنوب.واشار البيان إلى مقتل أكثر من 100 جندي روسي في قصف على مواقع روسية في مقاطعتي ميكولايف وخيرسون، موضحاً أن مواجهات عنيفة ومتواصلة بالمدفعية وراجمات الصواريخ بين القوات الأوكرانية والروسية على جبهتي سنيهيريفكا وباشتانكا في ميكولايف.ولفت إلى أن حركة السكك الحديدية المتجهة إلى خيرسون عبر نهر دنيبرو توقفت، مما قد يزيد من عزل القوات الروسية غرب النهر عن الإمدادات في شبه جزيرة القرم وفي الشرق.ودورت صافرات الإنذار في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا بعد تعرض المدينة لقصف بـ4 صواريخ خلفت انفجارات كبيرة ترددت أصداؤها في أنحاء المدينة.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصف قصف السجن جريمة حرب روسية متعمدة، موضحاً أنها أوقعت أكثر من 50قتيلا، في حين اتهمت موسكو القوات الأوكرانية بضرب سجن أولينيفكا في منطقة دونيتسك الانفصالية في شمال أوكرانيا وعزت ذلك إلى مساعي كييف لثني الجنود عن الاستسلام.