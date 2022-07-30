فيما أعلنت قياداتها شروطا جديدة لتمديد الهدنة، صعّدت المليشيا الحوثية من خروقاتها وهجماتها الإرهابية وارتكبت عددا من الجرائم ضد المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية، إذ اتهم الجيش الوطني مليشيا الحوثي بارتكاب 184 خرقاً للهدنة خلال الـ48 ساعة الماضية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، وقتل 3 جنود، وجرح 9 آخرين، في استهدافات متفرقة.

وأعلنت المليشيا الحوثية اليوم (السبت) رفضها تمديد الهدنة، إذ أفصح القيادي يوسف الفيشي (مسؤول جناح الحرس الثوري الإيراني في المليشيا) عن شروط جديدة تضعها مليشياته لتمديد الهدنة التي تنتهي (الثلاثاء) القادم، ومنها فتح كامل لمطار صنعاء وتشغيل كامل لميناء الحديدة وفتح الطرقات لمليشياته، في إعلان صريح على إصرار إيران ومليشياتها في اليمن على العنف ورفض كل جهود السلام التي تبذل، بعد إفشالها الهدن السابقة وعدم إلتزامها بفك الحصار عن مدينة تعز، خصوصاً أنها تأتي في الوقت الذي يبذل المبعوثان الأممي هانس غرندوبرغ والأمريكي ليندر كينج جهوداً كبيرة لتمديد الهدنة لـ6 أشهر قادمة.



من جهة أخرى، قتل مسلح حوثي مدنياً في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، ووفقاً لشهود عيان فإن المسلح الحوثي فر عقب تنفيذه الجريمة.وفي محافظة إب التي تشهد فوضى كبيرة وانفلاتا أمنيا وانتشارا للعصابات الحوثية، وأقدم مسلح حوثي على قتل مدني أمام زوجته وأولاده، ووفقاً لشهود عيان فإن المسلح الحوثي قتل محمد آل قاسم ولاذ بالفرار، مؤكدة أن جميع مديريات المحافظة بما فيها المدينة تشهد جرائم قتل حوثية متعمدة وحملات اختطاف وسرقة منازل وسيارات ومحلات تجارية.