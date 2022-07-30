أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم (السبت)، دخول المتظاهرين داخل البرلمان في اعتصام مفتوح، على خلفية الأزمة السياسية في العراق.

بدوره، قال إبراهيم الجابري، مدير مكتب التيار الصدري (نسبة للزعيم السياسيي مقتدى الصدر)، أن "الشعب يختار الاعتصام المفتوح داخل البرلمان".

وأضاف في تدوينة عبر "فيسبوك"، "الشعب داخل البرلمان.. شكرا للقوات الأمنية".

وفي وقت سابق ، توجه متظاهرون من أنصار التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، رفضا لمرشيح الإطار التنسيقي (تجمع للأحزاب الشيعية في العراق) محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.



فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم ، عن ارتفاع حالات الإصابات جراء المظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وأسفرت عن اقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان بداخل المنطقة الخضراء.

وقالت الوزارة العراقية إن الإصابات ارتفعت إلى 125 شخصا بينهم 25 عسكريا، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت الوزارة في بيان: "إلحاقا بالبيان السابق ولغاية إعداد هذا البيان بلغ عدد الإصابات التي استقبلتها مؤسسات وزارة الصحة 125 جريحاً بينهم 100 مدني و25 عسكريا".



من جهته دعا "الاطار التنسيقي" أنصاره للنزول إلى الشارع رداً على تظاهر أنصار التيار الصدري واعتصامهم في البرلمان.



وجاء بيان التنسيقي : ندعو " الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والأعراف والشريعة ".

واضاف البيان: " نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها، نحملها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون".