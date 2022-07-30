وجهت النيابة العامة التمييزة في لبنان، اليوم (السبت)، باحتجاز الباخرة «لوديسيا» الراسية في مرفأ طرابلس، وحولت التحقيق لشعبة المعلومات، وذلك بعد ورود عدد من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول السفينة التي ترفع العلم السوري ومحملة بالحبوب والقمح إلى المرفأ الجمعة.

وتتهم السفينة السورية لوديسيا بسرقة القمح من أوكرانيا إلى لبنان إذ تمكنت ​السفارة الأوكر​انية في ​لبنان بالاستحصال على قرار من قضاء العجلة قضى بالحجز على الباخرة لمدة 72 ساعة.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب قال في تصريح صحفي مع BBC: «الجهات المعنية في لبنان تقوم حالياً بفحص الباخرة ولم يتمكن لبنان بعد من تحديد مصدر المواد التي تحملها على أن يُتخذ القرار المناسب لاحقاً».

وأصدرت السفارة الأوكرانية في لبنان بياناً اتهمت فيه روسيا بالاستيلاء على أكثر من 500.000 طن من الحبوب من مناطق خيرسون وزابورجيا وميكولايف التي سيطرت عليها أخيراً، مبينة أن هناك محاولات لنقل معظم هذه الحبوب إلى دول الشرق الأوسط، ومنها مصر وتركيا وسورية، وسجلت محاولات نقلها إلى لبنان، وأثبتت وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا تورط 78 سفينة في النقل غير المشروع للحبوب الأوكرانية في الوقت نفسه.

وأشارت السفارة إلى أن القائمة التي ظهرت فيها السفينة السورية «لوديسيا» غير مكتملة، ويتم تحديثها باستمرار، مؤكدة أن قاضي المحكمة الأوكرانية أصدر قراراً بشأن حجز السفينة مع البضاعة المحمولة على متنها.

يذكر أن السفينة المحتجزة في لبنان تخضع لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية ولقانون قيصر، إذ نجح عدد من الصحفيين في متابعة مسارها من فيودوسيا إلى طرابلس في لبنان.