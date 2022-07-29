قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب اليوم (الجمعة) إن هناك تفاؤلا أكبر من أي وقت مضى تجاه التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوساطة الأمريكية.

وقال بو حبيب وفقا لتغريدة في حساب الوزارة على تويتر: «لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم».

وأشار إلى أن المسؤول الأمريكي آموس هوكستين الذي يتوسط في النزاع سيصل إلى بيروت في الأيام القادمه لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم بالرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني لترسيم الحدود.

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم حدود بحرية مشتركة من شأنها أن تساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات التنقيب.