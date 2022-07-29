أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الجمعة) مقتل فتى برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 سنة) توفي «متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص جنود الاحتلال في الصدر، في قرية المغير قضاء رام الله».

وقد اندلعت المواجهات بين عشرات الفلسطينيين من جهة والمستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على أراضي بلدة المغيّر، بعد أن نظّم أهالي البلدة مسيرة احتجاجا على استمرار اعتداءات المستوطنين.

حيث اعتدى إسرائيليون من مستوطنات قريبة من بلدة «المغيّر» على المشاركين في المسيرة من خلال ضربهم بالهراوات والرشق بالحجارة، كما استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.