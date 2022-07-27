في تصاعد للعمليات الإرهابية في الصومال التي تتبناها حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، قُتل 13 شخصاً اليوم (الأربعاء)، في تفجير انتحاري بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال، وفقاً لمصادر أمنية صومالية فإن انتحاريين يحملان حزاماً ناسفاً فجرا نفسيهما في مقر مدينة مركا في أثناء وجود المسؤولين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أكثر من 7 أشخاص اصيبوا بينهم مفوض مركا عبدالله أحمد وافو، مبينة أن وافو كان يقود الجهود العسكرية لتطهير الإقليم من التنظيمات الإرهابية.

وتبنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم فور وقوعه خصوصاً أنه جاء بعد يوم من هجوم نفذته طائرة مسيّرة وقتلت عددا من قيادات التنظيم الإرهابي.