اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالمسؤولية عن الهجوم الصاروخي الذي وقع على ميناء أوديسا الأوكراني.

وقال زيلينسكي اليوم (السبت) إن «روسيا دائما ما تجد طريقا لعدم تنفيذ ما تعد به» في إشارة إلى الاتفاق الذي تم إبرامه أمس (الجمعة) بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وفي مقطع فيديو تم نشره على حساب الرئيس الأوكراني في قناة تليغرام وظهر فيه لقاؤه مع نواب في الكونغرس الأمريكي، قال زيلينسكي إن روسيا لديها إمكانيات مختلفة للتحرك، وكرر زيلينسكي أثناء اللقاء مطالبته بتزويد بلاده بأسلحة ثقيلة من أجل وقف الهجمات الروسية.

وكانت الحكومة الأوكرانية أعلنت أن روسيا قصفت ميناء أوديسا المهم بصواريخ بعد مضي يوم واحد على توقيع الجانبين لاتفاق بخصوص تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.