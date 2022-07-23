اعترفت السلطات الإيرانية اليوم (السبت) بفضيحة استخباراتية، من خلال استجواب الموساد الإسرائيلي ضباطا في الحرس الثوري على الأراضي الإيرانية في سابقة هي الأولى من نوعها في إيران.

وبحسب مصادر إعلامية إيرانية فإن جهاز الموساد الإسرائيلي اختطف ضابطا في الحرس الثوري وجرى استجوابه على الأراضي الإيرانية، فيما أقرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) باستجواب يد الله خدمتي من قبل الموساد، وسط حالة من الفوضى الأمنية في الأوساط الإيرانية نتيجة الاختراقات الإسرائيلية.

وكانت قناة «إيران إنترناشيونال» الدولية الناطقة بالفارسية، كشفت في وقت سابق من خلال نشر فيديو لاعترافات يد الله خدمتي، وقالت تم استجواب «مسؤول بارز في الحرس الثوري الإيراني» من قبل عملاء الموساد داخل إيران، الذي اعترف بالمشاركة في نقل أسلحة من إيران إلى كل من «سورية والعراق ولبنان واليمن»، كما أكد خدمتي حسب الفيديو أنه من منتسبي «الوحدة اللوجستية» للحرس الثوري بقيادة علي أصغر نوروزي.

وهذه ليست أول مرة تُنشر فيها تقارير عن استجواب عناصر من الحرس الثوري الإيراني من قبل الموساد، ففي وقت سابق، نشرت قناة «إيران إنترناشيونال» نفسها مقطع فيديو يعترف فيه ضابط في فيلق القدس، ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني، يدعى منصور رسولي، بمشاركته في تنفيذ ثلاث عمليات اغتيال في تركيا وألمانيا وفرنسا، إلا أن موقع «نور نيوز» التابع لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان قد وصف التقرير المتعلق بهذا الاستجواب بأنه «تلفيق إعلامي».

ويعتبر الاختراق الإسرائيلي للأجهزة الأمنية الإيرانية وخصوصا الحرس الثوري الإيراني ضربة ضد المنظومة الأمنية الإيرانية، إذ طالما نجح الموساد الإسرائيلي في تنفيذ عمليات أمنية على الأراضي الإيرانية، فيما تتهم إيران الموساد بتنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين إيرانيين.