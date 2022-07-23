دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم (السبت)، إلى ضرورة حل مشكلة تواجد القوات التركية وعناصر حزب العمال الكوردستاني على الأراضي العراقية، موضحاً خلال كلمته أمام أعضاء مجلس النواب العراقي في جلسته الاستثنائية أن بلاده ليست بصدد تصعيد سياسي أو أمني أو عسكري مع الجانب التركي ويجب فتح باب المفاوضات مع الأتراك.

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم جلسة المجلس بحضور 242 نائباً لمناقشة القصف التركي على مصيف برخ، في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، بحضور وزيري الخارجية والدفاع وقادة بالجيش فيما حضر الجلسة وزير الخارجية فؤاد حسين منذ انطلاقها، ووصل بعد ذلك كل من وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

وقصفت مدفعية الجيش التركي الأربعاء الماضي، مصيف «برخ» في قضاء زاخو، ما أسفر عن سقوط 9 ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم نساء وأطفال.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف التركي، فيما جرت مراسم رسمية الخميس، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لاستقبال وتوديع جثامين ضحايا القصف الذي استهدف منتجعاً سياحياً في إدارة منطقة زاخو المستقلة.