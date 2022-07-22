أكد مسؤول محلي بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، اليوم (الجمعة)، سقوط صاروخ واحد على قاعدة عسكرية تركية.

وقال مدير ناحية زليكان محمد أمين لوكالة شفق نيوز العراقية؛ إن معسكر زليكان تعرض لقصف بصاروخ واحد سقط في محيط القاعدة.

ولفت إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف، مشيرا إلى ضبط صاروخين من على منصة الإطلاق.

وكانت القاعدة قد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين صباح اليوم، لم يوقع ضحايا، كما أفادت عدة وسائل إعلام عراقية. وقال مدير ناحية بامرني في إقليم كردستان، ميران إسماعيل، «هاجمت طائرتان مسيرتان صباحا قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني وتم إسقاطهما دون حدوث خسائر».