وقعت أوكرانيا اليوم (الجمعة) على اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا، والأسمدة من روسيا.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، وقع على الوثيقة في إسطنبول وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أكد أن «المبادرة تفتح طريقا لأن يكون هناك تصدير من 3 موانئ مهمة في البحر الأسود، وهي أوديسا وتشورنومورسك ويوزني» للحبوب نحو أسواق العالم.

ومن المقرر أيضا أن يتم التوقيع على الوثيقة نفسها بشكل منفصل مع ممثلي تركيا والأمم المتحدة وروسيا.

وبحسب نص الوثيقة، فإن موانئ أوديسا والبحر الأسود (تشرنومورسك) ويوجني، التي سيتم من خلالها تصدير الحبوب، ستبقى تحت سيطرة الجانب الأوكراني، على أن تحمل السفن الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، وتم استثناء أي سفن أخرى.