قتل 3 من عناصر الشرطة التابعة للنظام السوري وأصيب اثنان بجروح اليوم (الخميس) جراء هجوم مسلح استهدف دوريتهم بريف محافظة درعا الشرقي جنوبي البلاد.

وقالت وكالة أنباء النظام (سانا)، نقلا عن مصدر في الشرطة، إن «مجموعة مسلحة هاجمت بأسلحة خفيفة دورية للشرطة تلا ذلك انفجار عبوة ناسفة ما أدى إلى مقتل 3 عناصر وإصابة آخرين بجروح».

وتشهد درعا منذ سيطرة النظام عليها في عام 2018 حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني، وعمليات الاغتيال.

وبحسب «مكتب توثيق الشهداء في درعا» (شبكة محلية معارضة)، فإن المحافظة شهدت أكثر من ألف عملية اغتيال طالت عسكريين تابعين للنظام ومعارضين سابقين، إضافة إلى عاملين في المجال الخدمي والإعلامي.