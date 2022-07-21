قال البيت الأبيض اليوم (الخميس) إن الرئيس الأميركي جو بايدن مصاب بفايروس كورونا ويعاني من أعراض خفيفة للغاية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن سيواصل العمل من مكتبه منعزلا تماشيا مع إرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأشار البيان إلى أن بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، سيبدأ في أخذ دورة من دواء باكسلوفيد المضاد لفايروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر.

وقال البيت الأبيض أيضا إن بايدن تلقى في السابق اللقاح المضاد للفايروس وأخذ جرعتين معززتين، لافتا إلى أنه ستتم متابعة حالة كل من خالط الرئيس في الأيام الماضية.