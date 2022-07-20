اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بفرض حصار جائر على قرية «خبزة» بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء، وقصفها العشوائي لمنازل المواطنين بقذائف الدبابات والمدفعية، مما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال، وتدمير عدد من المنازل، واصفاً ما يجري بـ«جريمة حرب مكتملة الأركان».

وأوضح الإرياني في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء)، أن ارتكاب مليشيا الحوثي هذه الجريمة النكراء في ظل سريان الهدنة الأممية، يؤكد عدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام وتخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين، واستغلالها الهدنة للتفرغ لقمع وتركيع القبائل التي لا تدين لها بالولاء، وإخضاعها لمشروعها الكهنوتي.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذا الهجوم الوحشي، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإنهائه، وملاحقة المسؤولين عنه في المحاكم الدولية، ورفع الحصار فورا عن قرية «خبزة» وفتح ممر آمن للمواطنين، والسماح بإسعاف المصابين.