فيما بدأت طرابلس تصدير النفط إثر حل خلافات أزمة تعيين فرحات بن قدارة رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط، أشادت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم (الأربعاء) بالتقدم المحرز نحو مؤسسة عسكرية موحدة، وذلك بعد اجتماع قيادات ليبية من الشرق والغرب بهدف توحيد القوات المسلحة.

وقالت السفارة في منشور على «تويتر» اليوم: «الولايات المتحدة تضم صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الإشادة بالتقدم المحرز في المسار الأمني الليبي نحو مؤسسة عسكرية موحدة»، مؤكدة أن هذا التقدم تم بفضل جهود اللواء الحداد واللواء الناظوري، وكذلك اللجنة العسكرية المشتركة 5+5».

وأضافت السفارة أن «الولايات المتحدة تواصل دعمها للتنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة».

وناقش قادة عسكريون كبار من غرب ليبيا وشرقها في اجتماع نادر في طرابلس، يومي الإثنين والثلاثاء، تسمية رئيس أركان واحد لتوحيد المؤسسة العسكرية، في سابقة من نوعها منذ غرق البلد قبل 11 عاما في الفوضى والانقسامات.

وقالت القيادات العسكرية في بيان مشترك إنها ناقشت ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، والشروع تحديدا في الخطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية، مبينة أن المحادثات بين وفد يرأسه الفريق أول، عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان قوات المشير خليفة حفتر قائد شرق ليبيا، وآخر برئاسة الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان القوات العسكرية في غرب ليبيا.

وأشاد البيان المشترك بجهود اللجنة العسكرية المشتركة المسماة «5+5» كونها تضم خمسة ضباط عن كل جانب، والتأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، موضحاً أنه تم إقرار تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق بشأنها في اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين.

وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على وضع خطة لبدء تسيير دوريات حدودية لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة النفط الليبية اليوم استئناف العمل في ميناء السدرة النفطي وعودة تصدير النفط الخام بعد خلافات على تعيين فرحات بن قدارة رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط واعتراض الرئيس المقال مصطفى صنع الله.

وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الناقلة (MALATA) وصلت لشحن حمولتها المقدّرة بنحو مليون برميل من ميناء السدرة النفطي، موضحة أن حقول شركة الواحة بدأت عودتها للإنتاج بشكل تدريجي ووصلت إلى حوالى 15 ألف برميل، ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية مع نهاية اليوم إلى 30 ألف برميل.

وتسلم فرحات بن قدارة، اليوم مهامه رسمياً بعد أن أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن تعيينه لن يغير الموقف القانوني للشركة بعد الطعن في صحته.