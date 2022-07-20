في ظل الأزمة المالية التي تواجه قياداتها جراء توقف الجبهات والمصروفات، لجأت مليشيا الحوثي لاختطاف الفتيات وابتزاز ذويهن، إذ كشف عضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في اداعات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن هادي وردان اليوم (الأربعاء) عن اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية 90 فتاة في محافظة حجة وأودعتهن السجن المركزي بالمحافظة.

وقال المحامي وردان: «عشرات الفتيات بالمحافظة يتعرضن للاعتقال من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في غضون أيام» موضحاً أن مدينة حجة شهدت حملة مداهمات للمنازل لاعتقال الفتيات.

ودعا عضو اللجنة الوطنية في منشور على حسابه في «فيسبوك» المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة هذه الجريمة الدخيلة والنادرة على المجتمع، معبراً عن استغرابه من حالة الصمت المجتمعي والدولي تجاه هذه الجرائم.

بدورها، أكدت مصادر قبلية بمحافظة حجة لـ«عكاظ» أن المليشيا الحوثية عمدت لابتزاز أسر المعتقلات ومطالبتهن بأموال تصل إلى مليوني ريال عن كل معتقلة، مبينة أن قيادات المليشيا تتاجر بشرف الفتيات وتحاول الضغط على أسرهن وقبائلهن لإخفاء جرائمها والعمل بسرية لتوفير الأموال وإطلاقهن أو سيتم اتهامهن بقضايا فاضحة، كما حدث للعشرات من الفتيات في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية وأحالتهن للقضاء بتهم منها الدعارة، وسرعان ما يتكشف زيف تلك المزاعم والادعاءات الكاذبة ليتم إصدار أحكام غير قانونية تحت مسمى العمل لصالح أطراف خارجية.