أفادت مصادر أمنية عراقية، إن 9 عراقيين قتلوا وأصيب 25 آخرون اليوم (الأربعاء)، في قصف تركي استهدف أحد المصايف بمحافظة دهوك في إقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

وذكرت المصادر، أن مصيف برخ في محافظة دهوك الحدودية مع تركيا تعرض إلى قصف استهدف العراقيين القادمين من المحافظات العراقية، وتسبب القصف في حصيلة غير نهائية عن مقتل 9، وإصابة 25 آخرين من الأطفال والنساء حالة عدد منهم خطرة.

من جهته شدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على وجوب أن لا يكون العراق «ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية». داعيا الحكومة العراقية إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كلِّ السبل؛ لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب».