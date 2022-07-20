قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية في سورية سيبقى على جدول أعمال تركيا إلى أن تتم معالجة مخاوفها الأمنية.

وجاء حديث أردوغان بعد أن أجرى محادثات بشأن سورية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتن والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، أمس (الثلاثاء).وفي معرض حديثه للصحفيين في رحلة العودة، قال أردوغان إن الدول الثلاث تقف في صف واحد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول بعض القضايا المتعلقة بسورية.

وأضاف أنه «يعتقد أن الدول الثلاث تفكر بنفس الطريقة فيما يتعلق بوحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية».