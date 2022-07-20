في حين أعلنت روسيا، اليوم (الأربعاء)، القبض على 4 مسلحين متعاونين مع القوات الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ومصادرة 18 قنبلة يدوية و5 بنادق وذخيرة وخراطيش، حددت كييف كييف مكافأة مالية لكل من يساعد في تعقب الأوكرانيين المتعاونين مع موسكو.

قال ممثل إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف: «خلال تنفيذ عمليات البحث والتفتيش في مناطق عدة من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، تمكن عناصر الحرس الوطني الروسي بالتعاون مع العسكريين، من اعتقال 4 متعاونين مع القوات المسلحة الأوكرانية»، مضيفاً: خلال تفتيش المنازل عثرنا على مخابئ، يوجد فيها 18 قنبلة يدوية و5 بنادق صيد و9 طلقات لقاذفة قنابل VOG-25 (ذخيرة لقاذفة قنابل يدوية) وأكثر من 2.5 ألف طلقة للأسلحة الخفيفة.

بالمقابل، أعلن حاكم منطقة ميكولايف (جنوبي أوكرانيا)، فيتالي كيم منح مكافأة بقيمة 100 دولار لكلّ من يساعد في التعرف على المتعاونين مع الروس وذلك على خلفية القصف المستمر الذي تتعرض له منطقته، مؤكداً عزمه إغلاق مدينة ميكولايف لبضعة أيام بهدف القضاء على المتعاونين مع روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أقال كل من رئيس الأجهزة الأمنية والمدعية العامة، متهماً إياهما بعدم كفاية جهودهما في محاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو، مشيراً إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبهاً بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها 60 حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.

وأضاف زيلينكسي أن «العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين -مكلفين بتطبيق القوانين- والأجهزة الروسية الخاصة» هو أمر يثير أسئلة خطرة جداً، مشدداً على أنه سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة.

من جهة أخرى، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مصادرها أن الغواصة «ديمتري دونسكوي» التي وصفتها بأنها أكبر غواصة تعمل بالطاقة النووية في العالم تقوم حالياً بمهام تدريب قتالية في البحر دون ذكر تفاصيل أخرى، موضحة أن القرار بشأن مصير الغواصة «ديمتري دونسكوي» في المستقبل لا يمكن اتخاذه قبل ديسمبر القادم.

ميدانياً، يتواصل القصف المتبادل بين قوتي كييف وموسكو في مدينة خاركييف الأوكرانية إذ أكدت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها نفذت هجوماً محدوداً، اليوم (الأربعاء)، على منطقة ديميتيفكا، لمنع تقدم القوات الروسية فيها.