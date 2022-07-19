كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن سوق النفط لا تعاني من نقص في النفط، ولكن يوجد نقص في القدرة على التكرير؛ الأمر الذي يُشكّل مشكلةً أيضًا.

وقال خلال اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظّمته «عرب نيوز اليابان» في العاصمة اليابانية (طوكيو): «ينصبّ تركيزنا في المحافظة على استقرار أسواق النفط من خلال مجموعة «أوبك بلس»، والحوار داخل المجموعة نشط للغاية ويستجيب، حسب الحاجة، لمتطلبات أسواق النفط، واعتبارًا من اليوم، نحن لا نرى أن السوق تعاني من نقص في النفط، ولكن هناك نقص في القدرة على التكرير؛ الأمر الذي يُشكّل مشكلةً أيضًا».

وأشار وزير الخارجية أيضا إلى بعض الأمور التي دارت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة، مؤكّدًا من جديد التزام المملكة باستقرار أسواق الطاقة.

وخلال النقاش الذي أقيم في نادي المراسلين الأجانب في اليابان (FCCJ)، حيث أُطلقت النسخة اليابانية من صحيفة عرب نيوز لأول مرّة منذ عامين ونصف، خصص وزير الخارجية وقتا لجلسة أسئلة وأجوبة شاركت فيها وسائل إعلام يابانية رائدة.

واستهلّ وزير الخارجية حديثه بنعي رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي. وأشار بقوله: «الموت المفاجئ لرئيس الوزراء السابق آبي كان بمثابة مأساة كبيرة شعرنا بتردّداتها في المملكة، فلطالما اعتبرنا أن السيد شينزو آبي هو رجل دولة حقيقي من ذوي الكفاءات العالية، وكان لآبي تأثير هائل على الساحة العالميّة، كما على علاقاتنا، إذ رأينا فيه صديقًا كبيرًا للمملكة وشخصًا كان له دور فعّال في تعزيز العلاقات بين بلدينا، وشعرنا بالحزن الشديد والصدمة حيال مقتله، وقد نقلت تعازي قيادتنا هذا الصباح إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية».

وتحدث وزير الخارجية عن تعزيز العلاقات السعودية اليابانية، رغم الفجوة التي سبّبتها جائحة فايروس كورونا ودامت لعامين.

وأضاف: «لقد أثّرت الجائحة العالميّة على شراكتنا إلى حدّ ما، وأحد أسباب وجودي هنا هو للتأكد من قدرتنا على الحفاظ على الزخم الذي وصلنا إليه في علاقاتنا مع اليابان قبل الجائحة، وقد عملنا حتّى قبل هذه الزيارة، مع زملائنا في الحكومة اليابانية، للتأكد من استمرار العمل على جميع بنود جدول الأعمال التي كنا نعمل عليها خلال السنوات العديدة الماضية ونحن اليوم نركّز على المستقبل».