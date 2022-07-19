بعد انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة التي فاقمت النقص الناتج بالأساس عن الحرب الروسية الأوكرانية، يعتزم الاتحاد الأوروبي غداً (الأربعاء) إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا والسماح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية المطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة، وفقاً لما أظهرته مسودة وثيقة عن الاتحاد.

وذكرت الوثيقة أنه بموجب التعديل المتوقع أن يقره مبعوثو الاتحاد الأوروبي، غدا (الأربعاء)، سيتمكن الاتحاد من فك تجميد موارد اقتصادية مملوكة لأكبر البنوك الروسية وهي في.تي.بي وسوفكومبنك ونوفيكومبنك وأوتكريتي بنك وبرومسفياز بنك وبنك روسيا.

وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، إن عقوبات جديدة ستفرض غدا تشمل سبيربنك أكبر بنوك روسيا الذي ستجمد أصوله باستثناء تلك المطلوبة لتجارة الغذاء، مؤكدين إنه بموجب تعديل العقوبات السابقة يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسهيل صادرات الغذاء من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن التعامل معها على الرغم من أن الإجراءات تستثني بشكل واضح صادرات الغذاء، وينفي الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن تكون عقوباته قد أضرت بتجارة الغذاء.