استعداداً للمرحلة النهائية من الترشح المقررة 21 يوليو الجاري، حصل وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على المركز الأول اليوم (الثلاثاء)، بعد حصوله على 118 صوتاً في اقتراع حزب المحافظين ببريطانيا، يليه بيني موردونت بـ92 صوتا، وجاءت وزيرة الخارجية ليز تراس في المركز الثالث بـ86 صوتا بعد استبعاد كيمي بادينوك من السباق لرئاسة الحكومة خلفاً لبوريس جونسون، والتي حصلت على 58 صوتاً، وإقصاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغنهات الذي جمع 31 صوتا.

وواصل وزير المالية البريطاني السابق، سوناك، تقدمه في السباق لخلافة رئيس الوزراء مع تقلص الفجوة بين بيني موردنت وليز تراس للحلول في المركز الثاني قبل الانتخابات النهائية.

وأعلن المسؤول عن تنظيم الانتخابات الداخلية للمحافظين غراهام برادي نتائج الاقتراع، فيما قال المشرعون في لجنة 1922 إن يوم 21 يوليو هو الموعد النهائي الفعلي لاختيار المرشحين الأخيرين من جانب المشرعين المحافظين بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية لمجلس العموم.

ويقوم المرشحان الأخيران بحملة انتخابية، وينظمان عمليات دعاية انتخابية بين أعضاء حزب المحافظين لكسب أصواتهم، ويصوت الأعضاء عن طريق البريد.

وكان جونسون قد أعلن استقالته من منصبه في أعقاب استقالة أكثر من 50 وزيرا ومساعدا في الحكومة، احتجاجاً على قيادته، لكنه سيواصل عمله لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة مطلع سبتمبر.