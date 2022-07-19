أعلن الجيش الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، تنفيذه ضربة جوية على منطقة نائية في جنوب الصومال، الأحد الماضي، أدت إلى مقتل اثنين من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية، موضحاً أن الضربة وقعت قرب ليبيكوس في منطقة جوبا السفلى.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) في بيان أن التقديرات الأولية للقيادة تشير إلى مقتل اثنين من إرهابيي الشباب في ميدان القتال، مضيفة أن الضربة أعقبت هجوماً على قوات شريكة في المنطقة، مبينة أن الضربة لم تؤدِّ إلى مقتل أو إصابة أي مدني نظراً للطبيعة النائية التي وقع فيها هذا الاشتباك.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو بإعادة إنشاء تواجد عسكري أمريكي في الصومال لمساعدة السلطات المحلية على محاربة حركة الشباب، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترمب بسحب غالبية القوات.