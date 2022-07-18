كشف تقرير أمني عراقي مخططا واسعا لداعش يستهدف إحداث الفوضى في الموصل والمناطق المحيطة بها واستهداف مراكز الشرطة ونقاط الجيش والأماكن الحساسة.

وقال مصدر أمني عراقي لـ«عكاظ» إن المخطط الذي يعتزم داعش تنفيذه تم كشفه خلال تحقيقات مكثفة جرت مع عناصر لداعش جرى اعتقالهم في الموصل أخيرا، رافضا الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وعززت الأجهزة العراقية اليوم (الاثنين) القطعات الأمنية في محيط ناحية تلول الباج شمالي الموصل لتأمين الناحية وطريق بغداد – موصل من تسللات تنظيم «داعش».

وقال مدير ناحية تلول الباج حاتم طلك الشمري في بيان له إن السلطات الأمنية عززت محيط الناحية وطريق بغداد – موصل الحيوي بقوات من الجيش وشرطة الطرق لمنع تسللات داعش وتأمين محيط الناحية التي تعد خط صد مناطق شمالي صلاح الدين.

وأكد الشمري أن الأوضاع مسيطر عليها، وتم إغلاق طرق وثغرات التسلل وبانتظار استراتيجية أمنية جديدة لحماية تلول الباج وطريق موصل – بغداد الحيوي الى جانب انتشار قوات من لواء الحشد العشائري الى جانب التشكيلات الأمنية.

وحذر مدير تلول من سقوط الناحية بيد داعش وسيطرة التنظيم على طريق بغداد – موصل الحيوي، بسبب خلو الناحية من عناصر الشرطة المحلية رغم أن الناحية خط صد خطير وتبعد عن أماكن تواجد عناصر داعش نحو 200 متر أو أكثر.

وتعد ناحية تلول الباج من خطوط الصد الملتهبة (خطوط النار) شمالي صلاح الدين وجنوب شرق نينوى، وتقع في قلب الطريق الرابط بين بغداد والموصل وتتعرض لهجمات مستمرة بين الحين والآخر.